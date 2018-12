Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Feyenoord Futsal langs hekkensluiter Feyenoord Futsal eerder dit seizoen

Feyenoord Futsal heeft vrijdagavond in de eredivisie zaalvoetbal drie punten bijgeschreven. De Rotterdamse formatie was in het Topsportcentrum met 5-3 te sterk voor Zeemacht uit Den Helder. Na deze winst op de hekkensluiter heeft de ploeg van coach Abdul Marbah dertien punten uit twaalf duels.

Het duel begon een kwartier later, omdat Zeemacht in de file stond. Twee minuten na het beginsignaal scoorde Felix Verhaar voor de thuisploeg 1-0. Na de gelijkmaker (1-1) produceerde Amin Nyali voor Feyenoord Futsal in de zeventiende minuut de 2-1. Zeemacht kwam voor het rustsignaal wederom op gelijke hoogte (2-2). In de tweede helft zette Jaouad El Jaagoubi de Rotterdammers weer aan de leiding (3-2). Nadat de gasten uit Den Helder weer gelijk hadden gemaakt, drukte Feyenoord Futsal vervolgens wel door. Thierry Seaw scoorde de 4-3 en Soufian Charraoui besliste in de veertigste minuut met zijn enige treffer het duel (5-3).