Sparta-aanvaller Rayhi ondanks ruime zege en koppositie kritisch

Mohamed Rayhi was vrijdagavond driemaal trefzeker voor Sparta tegen Jong AZ (5-0). Bovendien maakte hij vorige week tegen Almere City nog een goal en gaf de aanvaller toen drie assists. "Beter kun je niet terugkeren", zegt hij tegen RTV Rijnmond.

Ondanks de ruime overwinning tegen Jong AZ was Rayhi niet tevreden over het spel van Sparta. "Het was een beetje lui en tam bij iedereen. Maar als je zulke wedstrijden met 5-0 wint, dan mag je best tevreden zijn." Een verklaring voor dit spel heeft hij niet. "Uiteindelijk scoren we op de juiste momenten de goals. Dat helpt ons wel."

Sparta gaat na achttien speelronden in de eerste divisie weer aan kop met 38 punten. De Kasteelclub nam de eerste plaats weer in na het 0-0 gelijkspel bij Go Ahead Eagles-FC Den Bosch, twee concurrenten van Sparta. "Toen de supporters na de wedstrijd 'wij staan bovenaan' zongen, wist ik dat Go Ahead Eagles-FC Den Bosch gelijk was geworden", lacht Rayhi. "Maar in deze fase van de competitie moet je hier nog niet naar kijken."

Kijk hierboven naar het volledige interview van Dennis Kranenburg met Mohamed Rayhi.