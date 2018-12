Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Volg AZ-Excelsior op Radio Rijnmond AZ-Excelsior

Excelsior wil zich zaterdagavond tegen AZ revancheren. De Kralingers leden vorige week namelijk een pijnlijke nederlaag tegen PSV en hopen net als vorig jaar op een stunt in Alkmaar. RTV Rijnmond Sport is bij dit duel in het AFAS Stadion.

Van 19:00-22:00 uur is er weer een nieuwe uitzending van Radio Rijnmond Sport. AZ-Excelsior, dat om 19:45 uur begint, is de hoofdmoot van de show. Dennis Kranenburg zal vanuit Alkmaar het radiocommentaar verzorgen. Oud-Feyenoorder Tim de Cler is analist. Dennis van Eersel presenteert Radio Rijnmond Sport. Wil je meepraten over AZ-Excelsior? Laat dan hieronder een reactie achter. Een liveblog over dit duel komt later online.