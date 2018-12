Politiek010: Pastors en Moti bouwen samen aan Zuid

In de politieke arena waren ze een decennia lang elkaars tegenpolen: Marco Pastors van Leefbaar Rotterdam en Richard Moti van de PvdA. Nu werken ze samen aan de toekomst van Rotterdam-Zuid, Pastors als directeur van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) en Moti als wethouder NPRZ. In Politiek010 een dubbelportret.

"Wij hebben gezamenlijk één missie", zegt Moti. "Dat is ervoor zorgen dat het leven op Zuid beter wordt. Beter onderwijs, meer werk en dat er betere woningen komen." Een voorbeeld van zo'n wijk in transitie is Bloemhof.

"Hier zie je nieuwe woningen, gerenoveerde woningen en het Dahliablok met verouderde woningen die we nog gaan slopen", zegt Pastors. "We doen aan twee kanten iets goeds, we halen het slechtste bezit weg en zetten er iets beters voor terug."

Juist tegen die sloop in oude volkswijken is steeds meer verzet, zoals recent in de Tweebosbuurt waar 600 woningen worden gesloopt voor nieuwbouw. "Ik begrijp de boosheid bij die mensen heel goed", zegt Moti. "Het is aan ons om mensen te helpen met het vinden van een nieuwe plek, maar we willen tegelijk dat er ook mensen met een hoger inkomen hier kunnen wonen."

In 2030 moet Zuid op het niveau van de vier grote steden in Nederland staan op het gebied van school, werk en wonen. "Ik geloof dat het ons gaat lukken", zegt Pastors. "En het is fantastisch dat we dat kunnen doen voor dit gebied, waar 200.000 mensen wonen."