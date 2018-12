Politie dringt aan op verbod criminele motorclubs

De Tweede Kamer moet opschieten met een wettelijk verbod op criminele motorclubs. Die oproep aan de politiek komt van de politie.

Er duiken nieuwe motorbendes op in Nederland, waaronder de motorclub Caloh Wagoh. Deze club is berucht vanwege liquidaties, onder andere in Spijkenisse.

Vorige maand werden twee kopstukken van Caloh Wagoh opgepakt. Er waren toen op veertig plaatsen invallen en huiszoekingen, onder meer in Spijkenisse en Barendrecht.