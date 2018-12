DSM-topman Sijbesma invloedrijkste Nederlander

Topman Feike Sijbesma van chemieconcern DSM voert de top-200 aan van invloedrijkste Nederlanders. De lijst wordt ieder jaar samengesteld door De Volkskrant, waarbij wordt gekeken naar de posities en netwerken van de 'bestuurlijke elite'.

Sijbesma is niet alleen topman bij DSM, dat onder andere gevestigd is in onze regio, hij is ook commissaris bij Unilever, dat zijn Nederlandse hoofdkantoor in Rotterdam heeft.

De afgelopen jaren gold D66'er Hans Wijers als de invloedrijkste Nederlander, maar nu hij is gestopt als commissaris bij Shell, is hij gezakt naar de elfde plaats.

Hoogst genoteerde vrouw

De machtigste vrouw van Nederland is volgens de lijst van De Volkskrant Herna Verhagen. Zij is bestuursvoorzitter van PostNL en onder meer commissaris van het Concertgebouw. Verhagen staat op nummer 6 in de lijst.