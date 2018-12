Deel dit artikel:













Stichting vreest teloorgang Van Nelle fabriek De Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Foto: ANP/Jerry lampen

De Stichting Werelderfgoed Van Nellefabriek luidt de noodklok over het beleid van de nieuwe eigenaar. Dat is een investeringsmaatschappij van de Belg Jordi Goetstouwers Odena. Volgens de stichting is hij alleen maar uit op geld.

De nieuwe eigenaar zou zich niet houden aan de strenge regels voor het behoud van het monumentale fabrieksgebouw. Directeur-bestuurder Leonard Kooy van de stichting zegt dat hij de Van Nelle fabriek niet meer in mag, omdat hij kritiek heeft op de eigenaar. Eigenaar Goetstouwers laat weten verbaasd te zijn over de uitspraken van stichtingsbestuurder Kooy. "Hij gebruikte een ruimte in de Van Nelle fabriek voor opslag van diverse Van Nelle memorabilia. Deze ruimte was door hemzelf provisorisch ingericht en was door de voormalige eigenaar kosteloos ter beschikking gesteld zonder gedocumenteerde afspraken. Sinds februari hebben wij in herhaalde gesprekken en correspondentie geprobeerd afspraken te maken over het gebruik van de ruimte." Gemeente dringt aan op gesprek In een schriftelijke reactie laat de gemeente Rotterdam weten op de hoogte te zijn van toegangsontzegging en de onenigheid tussen de eigenaar en Stichting Werelderfgoed Van Nellefabriek. Om de problemen op te lossen heeft de gemeente bij de stichting aangedrongen op een gesprek met de eigenaar. "De gemeente Rotterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) hebben met de huidige eigenaar van het rijksmonument en UNESCO-werelderfgoedgebouw Van Nellefabriek intensief en goed contact over de restauratie en instandhouding van het gebouw en het omliggende terrein," schrijft de gemeente. Industrieel monument De Van Nelle fabriek in Rotterdam-West is aan het begin van de vorige eeuw ontworpen door de bekende Rotterdamse architecten Jan Brinkman en Leen van der Vlugt. Het industriële monument staat sinds 2014 op de werelderfgoedlijst van UNESCO.