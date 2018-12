Deel dit artikel:













Gele hesjes demonstreren op Erasmusbrug Gele hesjes demonstreren op Erasmusbrug. Foto: GinoPress

Het waren er minder dan een week geleden, maar ook deze zaterdag is op de Erasmusbrug gedemonstreerd door mensen in gele hesjes. Ook op ander plekken in Nederland gingen 'gele hesjes' de straat op.

Naar schatting liepen ongeveer 100 mensen de Erasmusbrug over.

De 'gele hesjes' zijn geïnspireerd door de 'gilets jaunes' uit Frankrijk. Die voeren al weken acties door onder meer blokkades op snelwegen, om te protesteren tegen hoge brandstofprijzen. Bij de demonstraties in Frankrijk zijn al meerdere doden gevallen. De actievoerders in Nederland hebben uiteenlopende redenen om te demonstreren. Zo voeren ze actie tegen immigratie en dure maatregelen tegen klimaatverandering. Andere demonstranten vinden dat de regering niet naar mensen luistert.