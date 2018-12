Deel dit artikel:













FNV: arbeidsomstandigheden bij Picnic slecht Een distributiecentrum van online supermarkt Picnic. Foto: ANP

De werkomstandigheden in de distributiecentra van de online supermarkt Picnic liggen onder vuur. Vakbond FNV zegt in dagblad Trouw dat onder meer de werkdruk te hoog is. Picnic zegt zich niet te herkennen in de klachten.

Volgens de vakbond krijgen medewerkers te weinig betaald en is de werkdruk erg hoog. Ook is het niet best gesteld met de veiligheid in de distributiecentra. Door zwaar tilwerk en onveilige karren zouden medewerkers kampen met lichamelijke klachten. Picnic heeft onder andere een distributiecentrum in onze regio. Dat zit sinds dit najaar op Distripark-Eemhaven in Rotterdam. Snelle groei Picnic herkent zich niet in klachten van FNV. De Rotterdamse medeoprichter Michiel Muller van Picnic zegt in Trouw dat het bedrijf snel groeit en dat er dan wel eens wat fout gaat