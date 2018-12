Deel dit artikel:













Waar komt de benaming 'Jacobsladder' vandaan? En toen klom ik op een trapje naar.....

Wat een Jacobsladder met een storende radio te maken heeft? Helemaal niets! Dat maakt gelukkig niet uit in ons programma, want elke vraag is welkom. Ook in deze uitzending weer een uiteenlopende selectie aan vragen, live pianomuziek en de stadsdichter van Maasluis om het geheel af te ronden.

Lelijk ten val Jan-René Gerritsen, medewerker van de bibliotheek en van Vraag het de Bieb, is een aantal weken geleden na een valpartij in het ziekenhuis beland met een gebroken heup. Die breuk is gerepareerd met een paar titanium schroeven.Hij slikt sindsdien een cocktail aan medicijnen om de pijn te bestrijden en bijvoorbeeld verstopping te voorkomen. En zo kwam hij tot zijn vraag: Hoe komt de naamgeving van medicijnen (in het algemeen) tot stand? Wat gebaar je? Peter van Die vraagt ons via Facebook: Wie heeft de gebarentaal bedacht en de woorden bij die gebaren? Haaatsjoee! Tibbe van Linge vraagt: Hoe kom je van een griep af? Je hoort vaak dingen over vitaminen, zweten en uien als mensen tips geven over hoe je van je verkoudheid of griep moet afkomen. Maar wat helpt er nou echt? Heilige ladder Ed Aldus wilt graag het volgende weten: Als door een half bewolkte hemel hele felle zonnestralen heen komen heet dat 'Jacobsladders'. Maar waar komt die benaming vandaan?

Pijnlijk licht

Julie Meijer vraagt ons via de mail: Hoe kan het dat licht soms pijn doet aan je ogen of je hoofd (en soms niet)? Julie Meijer vraagt ons via de mail: Hoe kan het dat licht soms pijn doet aan je ogen of je hoofd (en soms niet)? Stoorzender Jan Suvaal rijdt als tramchauffeur en heeft tijdens zijn diensten een FM radiootje en daarnaast een DAB+ radio. Op beide radio's storen verschillende zenders (o.a. Rijnmond) op dezelfde plekken zoals bijvoorbeeld op de Noordsingel en de Straatweg. En hij vraagt daarom: Hoe kan dat? Schavuiten! Ingrid Leijdelmeier stoort zich mateloos aan fietsers op de stoep. Zij wilt graag weten: Waarom treedt de politie daar niet strenger tegen op? Bakkie troost Jacob Belaiyneh schoof live aan in de bibliotheek en vroeg: Waarom werkt koffie zo laxerend? Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.