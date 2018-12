Lange vertraging op A27 door werkzaamheden Merwedebrug

De werkzaamheden aan de Merwedebrug bij Gorinchem leiden tot lange files op de A27. Door reparatiewerkzaamheden aan het stalen brugdek mag verkeer alleen met een snelheid van 50 km/uur over de linkerrijstrook van de brug

Wie voor de brug in de file belandt, moet rekening houden met een vertraging van ongeveer 45 minuten. Het is handiger om via Dordrecht om te rijden via de A59, de A16 en de A15.

De werkzaamheden aan de Merwedebrug bij Gorinchem duren naar verwachting tot middernacht.