Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











PvdA haalt onervaren raadslid van dossier Bouwen Raadslid Narsingh Balwantsingh

Raadslid Narsingh Balwantsingh is niet langer PvdA-woordvoerder in de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte. Hij is door de Rotterdamse PvdA-fractie vervangen door fractievoorzitter Co Engberts.

De wissel komt een paar dagen nadat Balwantsingh in de commissie werd aangevallen door zowel Leefbaar-raadslid Struijvenberg als Van Baarle (Denk), omdat hij vragen niet zou beantwoorden. “Ik heb een kennisachterstand”, erkende Balwantsingh als verdediging. Het was niet het eerste pijnlijke moment voor het PvdA-raadslid dat namens zijn fractie de sloop van 600 woningen in de Tweebosbuurt moet verdedigen. In eerdere debatten wist hij zich geen raad met aanvallen van de oppositie. “Hij zat niet lekker in het onderwerp”, zegt Engberts, die benadrukt dat het de eigen keuze van Balwantsingh was om uit de commissie te gaan. De fractie bekijkt nog of Engberts de portefeuille in het geheel overneemt of ondersteund wordt door andere raadsleden.