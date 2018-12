Deel dit artikel:













Rotterdamse ontsnapt aan woningoverval Politie Rotterdam (Archief foto) - Thijs Kern

Het scheelde niet veel, of hij had wél in huis gestaan; de bewapende man die gisteravond een vrouw volgde richting haar woning op de Groen van Prinstererstraat in Rotterdam-Noord. Door snel haar deur dicht te doen en te gillen, wist ze de man buiten te houden.

Het voorval vond vrijdagavond iets voor 23:00 uur plaats, meldt de politie. De vrouw had net haar auto geparkeerd en wandelde naar huis. Ze had het gevoel gevolgd te worden en wilde bij thuiskomst snel haar deur dicht doen. Op dat moment wist de man zijn arm naar binnen te steken met in zijn hand een vuurwapen. De vrouw kreeg de deur dicht en haar gegil alarmeerde een getuige. Die heeft tevergeefs geprobeerd de man te pakken. De overvaller rende weg over de Kempenaerstraat tot de kruising met de Heemskerkstraat. Vermoedelijk ging hij daarna richting de Talmastraat. De politie hoopt dat getuigen zich melden.