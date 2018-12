Deel dit artikel:













Nederlandse hockeymannen halen finaleplaats op WK Pirmin Blaak is het middenpunt van de feestvreugde bij de Nederlandse hockeymannen na de shoot-outs (Bron: ANP - Koen Suyk)

Nederland heeft zaterdag op het WK hockey in India voor mannen de finale bereikt. Titelverdediger Australië werd na shoot-outs verslagen. De wedstrijd eindigde in reguliere speeltijd in 2-2.

Daarin leek Oranje op weg naar een plek in de eindstrijd. De ploeg van bondscoach Max Caldas leidde met 2-1, na doelpunten van Glenn Schuurman, Seve van Ass en de Australiër Tim Howard toen Edward Ockenden met nog 26 seconden op de klok via een voet van de ongelukkige Thijs van Dam gelijkmaakte. Na maar liefst twaalf shoot-outs mocht Nederland alsnog juichen. Daniel Beale kreeg de bal niet voorbij de Rotterdamse doelman Pirmin Blaak, die hiermee een heldenrol vervulde. Oranje speelt zondag tegen België om de wereldtitel. Onze Zuiderburen bereikten de finale door Engeland met 6-0 te verslaan. Nederland veroverde twintig jaar geleden voor de derde en laatste keer de wereldtitel.