Amateurvoetbal: zege voor Barendrecht na bewogen week

Barendrecht heeft zaterdag voor het eerst sinds zes wedstrijden weer gewonnen in de tweede divisie. De withemden klopten hekkensluiter VVSB in Noordwijkerhout met 3-1 na treffers van Marouane Bakour, Delano à Cohen en Rowendly Martijn. Daarmee sluit Barendrecht een moeilijke periode af.

Albert van der Dussen werd deze week bij Barendrecht weggestuurd vanwege teleurstellende resultaten. Jack van den Berg is vanaf januari de nieuwe coach van de ploeg. Na deze winst blijft de Barendrechtse formatie wel op de vijftiende plek staan met veertien punten uit zestien wedstrijden.

Bekijk hierboven de reactie van Rowendley Martijn, die als invaller namens Barendrecht met zijn eerste balcontact voor de 1-3 zorgde. In Sportclub Rijnmond van aanstaande maandag besteden we aandacht aan de situatie bij Barendrecht. De uitzending volgt direct na FC Rijnmond op TV Rijnmond. Het programma begint om 17:23 uur en wordt vervolgens ieder uur herhaald.

Overige uitslagen in de tweede divisie:

Excelsior Maassluis - FC Lienden 5-2

Scheveningen - Jong Sparta 1-1

Derde divisie zaterdag

SteDoCo boekte in de laatste wedstrijd voor de winterstop op eigen veld een 3-1 overwinning op ONS Sneek. De ploeg uit Hoornaar blijft daarmee goede zaken doen in het linkerrijtje van de derde divisie. Het team van coach Gijs Zwaan is zesde na zestien wedstrijden met 27 punten. ASWH kon thuis in Hendrik-Ido-Ambacht niet winnen van ODIN '59 uit Heemskerk (1-3). De wit-zwarten bevinden zich op de twaalfde plek met negentien punten.

Hoofdklasse A

Spijkenisse was de enige regioploeg die in deze competitie kon zegevieren. Op eigen veld werd regiogenoot Capelle met 3-0 verslagen. Sander Barragan, Kees Pier Tol en Justin Holwijn maakten de goals voor groen-witten.

De teams uit de hoofdklasse A gaan nu de winterstop in. Spijkenisse neemt met 24 punten uit vijftien duels de vijfde plek in. Capelle strijdt tegen degradatie met veertien punten op plaats veertien.

Overige uitslagen in de hoofdklasse A:

Achilles Veen - Smitshoek 1-1

Zwaluwen - Sportclub Feyenoord 1-1

XerxesDZB - Jong FC Den Bosch 0-2