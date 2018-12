‘Altijd vrolijke’ Rotterdamse standwerker Jopie Storm herdacht

Op de Rotterdamse markt op de Binnenrotte haalden marktlieden en klanten zaterdag herinneringen op bij een speciaal ingerichte herdenkingskraam voor de overleden standwerker Jopie Storm. Hij overleed op 46-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand. “Jopie kon alles verkopen.”

Marktlieden en bezoekers missen de standwerker die al “sinds hij kon lopen op de markt kwam”, zo zegt zijn vader Nico. ‘Het marktleven’ is Jopie dan ook met de paplepel ingegoten: hij komt uit een familie met marktlieden, zo stond zijn vader met fruit op de markt.

“Hij vond dat altijd schitterend. Zijn overlijden is een groot verdriet. Het voelt als vader tegennatuurlijk om een kind te verliezen.”

Afgelopen weekend waren er zorgen over Jopie, want zijn familie en collega-marktlui hoorden niets van hem. Zijn zus heeft daarop de hulpdiensten ingeschakeld. Die vonden hem maandag in zijn woning, maar toen was hij al overleden.

Snoep en truien

Als standwerker had Jopie zijn draai gevonden op de markt. Vader Nico: “Hij vond het heerlijk. Je kon hem ook alles geven, Jopie kreeg het verkocht. De laatste jaren stond hij op de markt met truien, maar hij heeft ook snoep en fruit verkocht.”

En de mensen die geen vaste klant waren bij Jopie, kennen die hem ook? Zijn vader weet zeker van wel: “Als je op de Meent liep hoorde je ‘m al roepen. Hij was altijd fanatiek en vrolijk wanneer hij zijn spullen aan het aanprijzen was.”