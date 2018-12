Deel dit artikel:













Geen grote problemen door sneeuw en ijzel in regio Rijnmond Foto: Tessa Hofland Foto: Tessa Hofland Foto: Tessa Hofland

In de regio Rijnmond zijn geen grote ongelukken gebeurd door de sneeuwval. Op andere plekken in het land was dat wel het geval.

Op de A27 bij Houten gleed een auto tegen de vangrail. Er raakte niemand gewond. In IJmuiden vielen er wel twee gewonden toen een auto op de andere weghelft kwam en tegen een andere wagen botste. Ook waren er ongelukken op de A4 bij Rijswijk en op de A12 bij Nootdorp. Ook de spoorwegen hebben last van de winterse neerslag. Zo rijden geen treinen tussen Utrecht en Schiphol en geen intercity's tussen Amsterdam en Almere door een wisselstoring. Spoorbeheerder ProRail probeert de problemen zo snel mogelijk te verhelpen en adviseert reizigers de NS-reisplanner te raadplegen. Het heeft in de nacht van zaterdag op zondag in het hele Rijnmondgebied gesneeuwd. De eerste vlokken dwarrelden vanaf 22:00 uur naar beneden. Strooiwagens van Rijkswaterstaat gingen massaal de weg op om zout te strooien. De sneeuw blijft zondag niet lang liggen. In de loop van de ochtend is de witte deken weer verdwenen.