Start verkoop luxe nieuwbouwprojecten Rotterdam trekt veel belangstelling

De start van de verkoop van twee nieuwbouwprojecten in Rotterdam trekt veel belangstelling van potentiële kopers. Vooral op de kijkmiddag van de Zalmhaventoren, het toekomstige hoogste gebouw van Rotterdam, kwamen heel veel belangstellenden af. Om alle drukte in goede banen te leiden, waren er tijdvakken met maximaal 300 mensen ingesteld.

"We hebben 1500 aanmeldingen gehad en laten ook nog een paar mensen toe die niet op de lijst staan", zegt Michelle Corbeau van AM Projectontwikkeling. In het Scheepvaartkwartier komt de woontoren van 215 meter te staan. De eerste 285 appartementen gaan in januari 2019 in de verkoop. De inschrijving daarvoor is begonnen.

Rotterdam is booming

"Rotterdam is booming", zegt één van de geïnteresseerde kopers Alfred Möller. Hij realiseert zich dat hij niet de enige kaper op de kust is. "Zeker op dit soort spraakmakende zaken zie je dat er heel veel mensen op af komen."

Ook voor het nieuwbouwproject Eden District in het Lloydkwartier is de belangstelling groot. Daar worden aan de kade 89 appartementen en huizen met een grote binnentuin gebouwd. Maar liefst 1700 mensen hebben zich aangemeld om op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen.

Gaston en Lara Franssen huren een woning in het Lloydkwartier en willen graag een huis kopen met een tuin. "We zijn heel enthousiast over de buurt, midden in het centrum en toch is het hier rustig. We zijn op zoek naar meer ruimte en een tuintje en het lijkt ons ideaal om hier te blijven wonen", zegt Gaston.

Het winnende lootje

De kans dat het jonge stel straks één van de kopers zullen zijn is ongeveer 5%. "Kwestie van geluk hebben en het winnende lootje trekken", zeggen ze met goede moed.

Marcel Groeneweg van Blauwhoed Projectontwikkeling nuanceert een kans van één op twintig maar geeft toe dat voor een aantal woningen de vraag veel groter is dan het aanbod. "Onder die 1700 geïnteresseerden zitten veel omwonenden die het plan graag volgen. Het aanbod van woningen is zo gevarieerd dat voor de ene er een enkele koper zal zijn en voor een andere wel twintig."

Voor beide nieuwbouwprojecten geldt dat de aankoopprijzen fors zijn. De goedkoopste appartementen zijn vanaf 400.000 euro en de duurste penthouses lopen op tot 2,5 miljoen euro.

Woningen voor grotere portemonnee

"De markt is op dit moment heel goed in Rotterdam. Dus je zal geld moeten hebben om hier een woning te kunnen bemachtigen", zegt Michelle Corbeau van AM Projectontwikkeling. "Het is een bewuste keuze om voor mensen met een grotere portemonnee te bouwen op deze plek", zegt Marcel Groeneweg over het Eden District in het Lloydkwartier.

Gaston en Lara Franssen vinden de woningprijzen erg hoog maar schrikken er niet voor terug. "Ja, je moet er echt heel veel geld voor neertellen. Het is heel veel geld. We gaan kijken of het lukt." De woningen worden begin volgend jaar verkocht. Eind 2021 of begin 2022 zullen de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen.