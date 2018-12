Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Excelsior laat onderuit in Alkmaar AZ-Excelsior

Excelsior heeft zaterdagavond in de laatste minuut van de blessuretijd verloren van AZ. De stand was in Alkmaar lange tijd in evenwicht, maar een kopbal van de ingevallen Bjørn Johnsen bepaalde de 2-1 eindstand.

De meeste kansen en het veldoverwicht waren in de eerste helft voor AZ. Zo konden Oussama Idrissi, Calvin Stengs en Jonas Svensson namens de thuisploeg in de beginfase gevaarlijk worden. Rond het halfuur beet Excelsior pas van zich af. Jeffry Fortes had een fraaie volley in huis, die gekeerd werd door AZ-doelman Marco Bizot. De Alkmaarse goalie had echter geen antwoord op een schitterende knal van Denis Mahmudov (0-1). Negen minuten later was de stand alweer gelijk. Guus Til werkte de 1-1 binnen. Laatste minuut Na de rust creëerde Excelsior weinig. Al kwamen de Alkmaarders met de schrik vrij toen een prima voorzet van Lorenzo Burnet niet door Ali Messaoud en Elias Már Omarsson in het doel gegleden kon worden. Maar ook Excelsior moest bibberen bij kansen voor Til. Na de rust creëerde Excelsior weinig. Al kwamen de Alkmaarders met de schrik vrij toen een prima voorzet van Lorenzo Burnet niet door Ali Messaoud en Elias Már Omarsson in het doel gegleden kon worden. Maar ook Excelsior moest bibberen bij kansen voor Til. In de slotfase zette AZ aan en kreeg de thuisploeg een aantal kansen. Alessandro Damen wist zich daarin te onderscheiden met een aantal cruciale reddingen op pogingen van Johnsen en Thomas Ouwejan. Tijdens de laatste minuut van de blessuretijd had Damen echter geen antwoord op een kopbal van Johnsen, die daarmee de terechte 2-1 eindstand bepaalde. AZ - Excelsior 2-1 (1-1) 30' 0-1 Denis Mahmudov

39' 1-1 Guus Til

90+4' 2-1 Bjørn Johnsen Opstelling Excelsior: Damen; Fortes, Mattheij, Matthys, Burnet; Haspolat, Messaoud (86' Hadouir), Koolwijk; Mahmudov, Omarsson (71' El Hamdaoui), Bruins