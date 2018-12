Deel dit artikel:













Extra Sportclub Rijnmond rondom Feyenoord-Fortuna Sittard Sinclair Bischop interviewt Mario Been in een eerdere voorbeschouwing van Sportclub Rijnmond

Feyenoord speelt zondag in de laatste competitiewedstrijd van het kalenderjaar in De Kuip tegen Fortuna Sittard. Zoals je van ons gewend bent, zijn we ook bij dit duel aanwezig met een extra uitzending van Sportclub Rijnmond.

Om 15:15 uur gaat presentator Sinclair Bischop op TV Rijnmond vooruitblikken met bekende voetbalgezichten en supporters van Feyenoord. Deze uitzending is ook live te zien op onze Facebook-pagina , waar je kunt meepraten. Het duel Feyenoord-Fortuna Sittard begint om 16:45 uur en is natuurlijk integraal te volgen op Radio Rijnmond met het commentaar van Bischop en Dennis van Eersel.