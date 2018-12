Deel dit artikel:













Zaalsporten: waterpoloërs ZPB te sterk in regionaal onderonsje Het zwembad van SVH in Rotterdam-Hillegersberg (archieffoto)

De regionale waterpoloderby in de eredivisie heren tussen SVH en ZPB H&L Productions is zaterdagavond geëindigd in een Barendrechtse overwinning. ZPB zegevierde in Rotterdam-Hillegersberg met 10-8. Het was pas de tweede zege voor de mannen van trainer Zoran Stanisic.

ZPB blijft na deze winstpartij nog wel de nummer elf van de eredivisie en heeft nu zes punten uit tien wedstrijden. SVH moet nog altijd wachten op de eerste punten. De Rotterdammers hebben al lange tijd de rode lantaarn in het bezit. Badminton TFS Barendrecht speelde in de degradatiepoule van de eredivisie met 4-4 gelijk tegen Goldinvestment RBC uit Roosterse. Na drie duels heeft de Barendrechtse formatie negen punten. Basketbal Feyenoord Basketball kon goed mee met landskampioen Donar, maar de Rotterdammers gingen in het Topsportcentrum nipt met 79-77 onderuit tegen de Groningers. Bij rust was de stand nog 36-42. Na veertien duels in de dutch basketball league is Feyenoord Basketball zesde met acht punten. Korfbal In Sporthal Schenkel kon KCC/SO natural lange tijd goed mee tegen PKC/SWKGroep, maar de Papendrechtse formatie wist in Capelle aan den IJssel de winst binnen te slepen (19-22). KCC werkte meermaals een achterstand weg en stond een aantal keer gelijk met PKC. Bij een 18-18 stand nam het team van trainer Daniël Hulzebosch pas echt afstand. PKC, dat tien punten heeft, deelt in de Korfbal League na zes duels de koppositie met Fortuna/Delta Logistiek uit Delft. KCC heeft in evenveel duels nog maar twee punten. DeetosSnel verloor in eigen huis met 29-26 van AKC Blauw Wit uit Amsterdam. De Dordtse korfbalformatie, die na dit seizoen verder gaat zonder trainer Gert-Jan Kraaijeveld maar wel de samenwerking continueert met Patrick Muurling, heeft ook twee punten na zes wedstrijden: net zoveel als DOS '46 en DVO/Accountor. Volleybal Sliedrecht Sport is in de eredivisie heren tegen een nederlaag aangelopen op bezoek bij Draisma Dynamo. In Apeldoorn gingen de blauw-witten met 3-1 in sets onderuit (25-22, 18-25, 25-18 en 25-22). De ploeg van trainer Paul van der Ven blijft tweede na elf duels en heeft 26 punten.