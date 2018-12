Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Poldervaart na afloop van AZ-Excelsior: 'Dit doet pijn' Adrie Poldervaart na AZ-Excelsior

Excelsior bood zaterdagavond lang weerstand tegen de aanvalsdrang van AZ, maar de Kralingers gingen in de laatste minuut van de blessuretijd alsnog met 2-1 onderuit. "Het is een gevoel dat niet te beschrijven is. Een terechte overwinning voor AZ. Maar een doelpunt dat twintig seconden voor tijd valt, doet pijn.", zegt Adrie Poldervaart over dit late verlies.

Poldervaart zag wel een strijdend Excelsior. "Daar krijgen de spelers de complimenten voor, maar dat moeten we altijd doen", constateert hij. "In de laatste minuten hoop je het achterin dicht te houden. Je ziet de klok weglopen. Dan gebeurt het net niet, dat is zo ontzettend wrang." Door de druk van AZ en de slordigheid van de Rotterdammers kon Excelsior in aanvallend opzicht weinig creëren. "Dit is een 'klotegevoel'. De jongens hadden een punt verdiend. Klaar", aldus Poldervaart. Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Dennis Kranenburg met Adrie Poldervaart.