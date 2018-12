Volg Feyenoord-Fortuna Sittard via RTV Rijnmond

Feyenoord neemt het zondag thuis voor het eerst sinds het seizoen 2001/2002 weer op tegen Fortuna Sittard. De Limburgse promovendus doet het voorlopig goed met een elfde plaats in de eredivisie en maakte het eerder al PSV en Ajax lastig. RTV Rijnmond Sport is op verschillende manieren bij dit duel.

Radio

Van 14:00 tot 19:00 uur is er weer een uitzending van Radio Rijnmond Sport. Bart Nolles zal de show presenteren. Om 16:45 uur wordt er in De Kuip afgetrapt. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zullen dan live verslag doen van Feyenoord-Fortuna Sittard.

Ook komen we terug op de late nederlaag van Excelsior bij AZ. Verder gaan we bellen met golfer Joost Luiten. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor de finale op het WK hockey tussen Nederland en België.

Televisie

Om 15:15 uur stem je het televisietoestel af op TV Rijnmond, want dan kun je kijken naar een voorbeschouwing op Feyenoord-Fortuna Sittard in Sportclub Rijnmond. Bischop zal dan vooruitblikken met bekende voetbalgezichten en supporters. Deze uitzending is ook te zien op ons Facebook-account

Online