Op de Zuidendijk in Dordrecht hebben twee jonge mannen zaterdagavond een man van zijn camera beroofd. In de buurt van zijn huis bedreigden ze hem met een vuurwapen.

De mannen van 19 en 21 jaar renden snel weg, maar kwamen niet ver. Agenten zetten de achtervolging in en sloegen een van hen snel in de boeien. Korte tijd later kon ook de tweede man worden aangehouden op de Laan der Verenigde Naties. De straatrovers zitten vast.