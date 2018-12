'Belager Sarah Papenheim dreigde drie mensen te vermoorden'

De 23-jarige verdachte die vastzit vanwege de dood van de Amerikaanse studente Sarah Papenheim dreigde drie mensen te vermoorden. Dat zegt Adam Pryor, een vriend van Sarah, tegen de Amerikaanse nieuwszender ABC News.

Adam had geregeld contract met Sarah via de chat. Op 6 december schrijft ze hem: "Mijn roommate vertelde me dat hij drie mensen gaat vermoorden. Dus ik moet naar de politie." Volgens Adam had Sarah niet het idee dat ze zelf gevaar liep.

Afgelopen woensdag werd de 21-jarige vrouw neergestoken in studentencomplex De Snor aan de Kralingse Kerklaan. Hulpverleners troffen haar badend in het bloed aan. Reanimatie mocht niet meer baten.

Korte tijd later werd op het station van Eindhoven de 23-jarige Joël S. aangehouden. Afgelopen vrijdag is zijn voorlopige hechtenis met twee weken verlengd.

Geestelijke problemen

Sarah Papenheim was tweedejaars student psychologie aan de Erasmus Universiteit. Ze had voor de studie gekozen, omdat ze mensen met geestelijke problemen wilde helpen. Haar broer pleegde drie jaar geleden zelfmoord.

De studente wilde de kerstdagen dit jaar bij haar moeder in Amerika doorbrengen. In plaats daarvan is haar moeder nu naar Nederland gereisd. Donee Odegard had twee kinderen, die ze allebei is verloren.

Sarah had aan haar moeder verteld dat ze met verdachte Joël S. veel over muziek sprak. Zij was een talentvol drummer, hij een begenadigd contrabassist, die internationale prijzen won. Joël had de neiging om erg boos te worden, wist Sarah's moeder.

Reden voor haar om zich hardop af te vragen of Sarah nog wel met hem moest omgaan. Maar zij wilde hem niet aan de kant zetten. "Ik ben zijn enige vriend", zei ze haar moeder. "Hij kan boos worden, maar ik kan altijd op hem inpraten en hem van gedachten doen veranderen."