Of je doet de handrem erop... Archieffoto

In Maassluis is zondagmorgen een auto tegen een schip aan gerold. De eigenaar was vergeten de wagen op de handrem te zetten.

Het leverde een flinke knal op aan de Govert van Wijnkade. Eerst werd er gedacht aan een explosie op de kerstmarkt. Maar dat bleek dus niet het geval. Volgens getuigen hing de auto met twee wielen over de rand van de kade. De brandweer heeft hem weer achteruit getrokken.