Profcontract voor El Kachati bij Sparta

Youssef El Kachati heeft een contract binnen bij Sparta Rotterdam. De aanvaller heeft voor anderhalf seizoen getekend, met een optie voor een extra voetbaljaargang. In 2016 kwam El Kachati over van Noordwijk naar de jeugdopleiding van Sparta.

“Youssef is een speler met een goede wedstrijdmentaliteit”, vertelt technisch manager Henk van Stee. “Hij wil altijd winnen en blijft gaan om dat te bereiken. Dit seizoen debuteerde hij in het eerste elftal, waar hij inmiddels al zeven wedstrijden achter zijn naam heeft staan, zijn eerste profcontract is een mooie volgende stap.”

Sparta is momenteel koploper in de eerste divisie. De Rotterdammers hebben 38 punten, één meer dan naaste belager FC Den Bosch.