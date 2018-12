Deel dit artikel:













Voormalig Sparta-trainer Mircea Petescu overleden (76) Sparta-selectie met Petescu als trainer

Voormalig Sparta en DS ’79-trainer Mircea Petescu is overleden. Hij is 76 jaar geworden. De Roemeen was twee jaar trainer op het Kasteel, één jaar bij DS ’79. Hij begon zijn trainerscarrière als assistent bij FC Dordrecht.

Als voetballer was hij vooral succesvol met UT Arad uit Roemenië. Met die club won Petescu in de Europa Cup 1 van Feyenoord, dat een paar maanden daarvoor nog beslag legde op de grootste Europese beker door Celtic te verslaan in Milaan (2-1).



Bij Sparta werkte Petescu, tussen 1978 en 1980, samen met onder andere Louis van Gaal, Pim Doesburg, Adri van Tiggelen en René van der Gijp.