Kelly Dulfer pakt met Oranje brons op EK én krijgt mooie uitverkiezing Kelly Dulfer juicht in het Oranje-shirt tijdens de wedstrijd op het EK in Frankrijk tegen Spanje. Foto: ANP

De Schiedamse Kelly Dulfer is verkozen tot de beste verdediger van het EK handbal in Frankrijk. Ze is daardoor opgenomen in het sterrenteam van het EK en is daarin de enige Nederlandse speelster. Dulfer pakte zondag ook de bronzen plak met Oranje. In de 'kleine finale' werd Roemenië verslagen.

Haar uitverkiezing heeft ze te danken aan een aantal handbalexperts en zo'n 5000 fans die online hun stem uitbrachten. Dulfer vervulde op dit EK een bijzondere rol. Ze werd kort voor het toernooi omgeturnd tot cirkelspeelster. In die rol scoorde ze 17 keer. Maar Dulfer bleef ook achterin betrouwbaar. De Russin Anna Viachireva werd tot beste speelster van het toernooi uitgeroepen. Ze scoorde al 36 keer en gaf 38 keer een assist die een goal opleverde. Rusland treft later zondag Frankrijk in de finale. Nederland werd in de halve finale uitgeschakeld door de Fransen. Zondag pakten de Oranje-dames wel de bronzen plak. Roemenië werd in de 'kleine finale' verslagen.