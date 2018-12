Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











RTL Boulevard komt niet naar Rotterdam Foto: Omroep Brabant

RTL Boulevard blijft in Amsterdam. "We vinden Rotterdam een prachtige stad en we bedanken de stad dat ze zo gastvrij zijn", schrijft het programma op de website. "Maar we hebben vanaf het eerste moment gezegd dat we niet zullen zwichten onder criminele druk. En dat blijft zo. Daarom zullen we niet verhuizen van het Leidseplein in Amsterdam."

Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, zag de studio van RTL graag verhuizen naar een andere plek. Ze vindt de locatie op het Leidseplein te gevaarlijk nu een van de medewerkers, misdaadverslaggever John van den Heuvel, ernstig bedreigd wordt vanuit het criminele milieu. Rotterdam leek uitkomst te bieden. "We hebben hier prachtige locaties voor een televisiestudio", liet de Rotterdamse wethouder Wijbenga weten. Hij had de eventuele verhuizing al besproken met burgemeester Aboutaleb. Wijbenga: "Als RTL de overstap overweegt dan stellen we alles in het werk om dat mogelijk te maken." John van den Heuvel wordt voortdurend beveiligd en mag vanwege bedreigingen niet meer naar de studio aan het Leidseplein komen. De zogeheten 'driehoek' van Amsterdam (burgemeester, hoofdofficier van justitie, korpschef) vindt dat te gevaarlijk. Van den Heuvel verleent zijn medewerking de laatste tijd via een live-verbinding vanaf een andere plek. De misdaadjournalist steunt het besluit van RTL om in Amsterdam te blijven. "Vertrekken vanwege criminele dreiging is een teken van onmacht."