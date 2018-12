Shishalounge Schiedamseweg tenminste 3 maanden dicht

Shishabar Villa Blanca in Rotterdam-West, waar twee weken geleden een explosie plaatsvond, blijft voor tenminste drie maanden gesloten. Mogelijk volgt definitieve sluiting.

De maatregel is het gevolg van de explosie , zegt een woordvoerder van burgemeester Aboutaleb. "Er lopen verschillende onderzoeken naar de shishalounge, waar nog andere maatregelen uit kunnen volgen." Definitieve sluiting is een van de mogelijkheden.

In het coalitieakkoord sprak het huidige college af om het aantal shishalounges in de stad te beperken. Op dit moment zijn er 42 shishalounges in Rotterdam.