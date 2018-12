Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Geen wereldtitel voor hockeyers Hertzberger en Blaak Jeroen Hertzberger

De Nederlandse hockeyers zijn er niet in geslaagd om de wereldtitel te veroveren in India. In de finale verloor Oranje na shoot-outs van België. In reguliere speeltijd werd niet gescoord (0-0). In de beslissende shoot-outs miste Rotterdam-speler Jeroen Hertzberger de laatste, nadat hij eerder nog trefzeker was.

Nederland begon als favoriet tegen de Belgen, die nog nooit hoger waren geëindigd dan een vijfde plaats op een WK. Wel waren ze al tweede bij de Olympische Spelen van Rio 2016. Zaterdag won Nederland in de halve finale na shoot-outs van Australië, maar tegen België ging het fout. Het team van bondscoach Max Caldas leek lang aan de winnende hand, met een hoofdrol voor de Rotterdamse keeper Pirmin Blaak, maar uiteindelijk bleven de Belgen iets koeler en wonnen zij goud. Voor Oranje misten naast Hertzberger onder andere ook Thijs van Dam (HC Rotterdam) en voormalig Rotterdam-speler Seve van Ass.