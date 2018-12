Weinig overlast mist op Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport heeft deze zondag tot nu toe nog maar twee vluchten hoeven schrappen vanwege de dichte mist.

Het ging om een Transavia-toestel vanuit Alicante dat is uitgeweken naar Schiphol en een toestel van Pegasus naar Brussel.

Het zicht is vanwege de mist zo’n 250 meter. Daardoor lopen binnenkomende vluchten vertragingen op of moeten ze uitwijken naar andere luchthavens.

Op Schiphol kunnen door de dichte mist maar 34 vliegtuigen per uur landen, onder normale omstandigheden zijn dat er 65. Op Rotterdam The Hague Airport landen en vertrekken minder vliegtuigen dan in Amsterdam.

Volgens onze weerman Ed Aldus blijft het nog de hele avond mistig.