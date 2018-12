Deel dit artikel:













Vuurwerk en hennepkwekerij gevonden in woning Spijkenisse De EOD is erbij om de spullen veilig af te voeren. Foto: MediaTV

Een Spijkenisser dacht zijn eigen vuurwerk in elkaar te knutselen in zijn woning aan de Willem Kloosstraat, maar de politie heeft daar zondagmiddag een stokje voor gestoken. Ook zijn hennepkwekerij is stopgezet.

De Spijkenisser is aangehouden. De man had materiaal in huis om zelf zijn eigen vuurwerk te maken. De politie is uit voorzorg samen met de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) bezig om die spullen te onderzoeken en veilig te stellen. Ook de hennepkwekerij zal worden ontmanteld. Omwonenden zijn tijdelijk elders ondergebracht. Om hoeveel spullen en planten het gaat, is nog niet bekend.