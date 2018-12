Hitsound Records na 38 jaar dicht

Na 38 jaar heeft Willem Vonk de deur gesloten van zijn befaamde platenzaak Hitsound Records in Rotterdam. De winkel aan de Walenburgerweg was al die tijd een magneet voor fijnproevers van country, sixties en rock 'n roll. Van heinde en verre wisten de liefhebbers de zaak te vinden.

Het was meer dan een platenzaak. Een ontmoetingsplek, een zaak waar je altijd iets ontdekte en iets leerde van Willem Vonk, de muziekencyclopedie van vlees en bloed. Johan Derksen kocht er 30 jaar lang stapels platen waarvan veel in Muziek voor Volwassenen op Radio Rijnmond te horen zijn geweest. Wim Kerkhof van de Amazing Stroopwafels was er ook kind aan huis voor platen van zijn held Merle Haggard.

Online

Twee weken geleden was er het afscheidsfeestje in de winkel met markante klanten, muzikanten, vrienden en familie. Met een lach en een traan heeft Willem zaterdag de altijd klemmende deur gesloten. Hitsound Records gaat online wel verder met de verkoop. In het pand komt nu een Rotterdamse lijstenmaker.

Hitsound Pubquiz

De laatste uurtjes van Hitsound Records kwamen vaste klanten afscheid nemen en gingen koopjesjagers met stapels platen de winkel uit. Einde van een tijdperk. En toch zullen de liefhebbers elkaar blijven ontmoeten. Iedere derde zaterdag van de maand komt er een Hitsound Pubquiz in het verderop gelegen cafe Walenburg.

Zoon Gerben Vonk, die ook 14 jaar in de winkel stond is trots op zijn vader. "Het begon allemaal met The Everly Brothers voor mijn vader, dat blijven zijn helden. En nee, veel thuis zitten zal hij niet, dan wordt mijn moeder gek", lacht hij.

Blijdschap

Als de sluitingstijd voorbij is, hangen nog wat vaste gasten in de winkel. Met een biertje blijven de verhalen komen. Ook vaste gast Antonio uit Pendrecht is niet weg te slaan. "Deze winkel bracht mij altijd net zoveel blijdschap als het winnende doelpunt ooit van Ove Kindvall."