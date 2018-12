Feyenoord verliest in eigen Kuip van promovendus Fortuna Sittard

Feyenoord heeft zondag een pijnlijke thuisnederlaag geleden tegen Fortuna Sittard. De promovendus zegevierde met 0-2 in de Rotterdamse Kuip. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst speelde een slechte wedstrijd en creëerde weinig. Ondanks de nederlaag staat Feyenoord nog stevig op plek drie. De afstand naar koploper PSV is nu wel tien punten, Ajax slaat een gat van acht punten.

In de eerste helft kregen beide ploegen niet heel veel mogelijkheden. Feyenoord kreeg in de zesde minuut wel een prima kans om op voorsprong te komen. Dylan Vente legde de bal terug op Larsson, maar hij kon niet afdrukken.

Snel daarna kreeg het goed spelende Fortuna ook een grote kans. Lars Hutten schoot naast na een goede voorzet vanaf de linkerkant.

Daarna was Fortuna twee keer gevaarlijk uit een hoekschop. Oud-Spartaan Finn Stokkers kreeg bijvoorbeeld een schotkans, maar zijn schot smoorde in de verdediging van Feyenoord. De Rotterdammers kregen op hun beurt ook een kans. Steven Berghuis schoot na een goede aanval op de doelman Alexei Koşelev.

Fortuna komt voor

Na rust werd Fortuna beter en brutaler. De Limburgers konden het zwak spelende Feyenoord heel moeilijk maken. Oud-Excelsior-speler Lars Hutten kon in de 51e minuut zelfs de openingstreffer maken voor Fortuna. Na een goede actie van de sterk spelende Andrija Novakovich kreeg Hutten de bal goed voor zijn voeten: 0-1.

Wel druk, geen goal

In de tweede helft zette Feyenoord, met invaller Robin van Persie, aan voor de gelijkmaker. Maar verder dan een kopbal van Van Persie, en wat hachelijke momenten voor het doel voor Fortuna, kwam Feyenoord niet.

Fortuna kon in de blessuretijd zelfs de score verdubbelen via Ahmed El Messaoudi, die stijlvol binnenschoot en het uitvak liet ontploffen. De ploeg van oud-Feyenoorder Kevin Hofland en René Eijer zorgt voor een enorme stunt in De Kuip.

Scoreverloop

51' 0-1 Lars Hutten90' 0-2 Ahmed El Messaoudi

​Bekijk hierboven de interviews met Dylan Vente en Sven van Beek.