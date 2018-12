'Gio' na Feyenoord-Fortuna: 'Groot verschil met voorgaande weken'

Feyenoord verloor zondag verrassend in de eigen Kuip van Fortuna Sittard. De Limburgers gingen er met een 2-0 overwinning vandoor. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwijt zijn ploeg vooral dat het veel minder was dan de voorgaande wedstrijden.

"Het was een heel groot verschil, waardoor je vandaag niet wint", doelt 'Gio' op de voorgaande wedstrijden waarin Feyenoord van PSV, VVV-Venlo en FC Emmen won én goed speelde.

Alles minder

"Alles wat we hiervoor hebben laten zien, is geen garantie dat het weer zo gaat. Het grootste verschil was dat we totaal niet in de wedstrijd zaten. Thuis mag dat niet. In de eerste helft waren we niet vast aan de bal, leden we te vaak balverlies op het middenveld en ik vond ons in de veldbezetting ook minder dan voorgaande weken.

Dat zijn basisdingen die je goed moet blijven doen. Als wij dat niet doen, hebben we het moeilijk. Ik dacht dat we daar de laatste weken juist vooruitgang in boekten, maar vandaag hebben we daar minder van gezien."

Handdoek werpen

'Gio' gooit echter nog niet de handdoek. "Ajax en PSV presteren optimaal. Ik denk het best in de afgelopen jaren qua puntentotaal. Wij blijven daarop achter. We maken het onszelf moeilijker, maar de handdoek werpen, doen we nooit."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Giovanni van Bronckhorst.