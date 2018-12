Piepjonge rappers uit Rotterdam zijn hit op internet

Ze zijn nog piepjong maar scoren al de ene na de andere hit op Youtube. Vier neefjes van 11 en 12 jaar vormen de rapformatie Niffo's. Zij stonden zondagmiddag op het podium van een uitverkocht Isala Theater in Capelle aan den IJssel.

Op internet zijn ze nog veel populairder. Daar hebben al meer dan een miljoen mensen hun videoclips bekeken. Het eerste nummer Kijk daar is op Youtube al meer dan 450.000 keer bekeken.

Familiefeestje

Muziek, zingen en dansen hebben de vier met de paplepel ingegoten gekregen. Veel familieleden zijn muzikaal en twee ooms hebben een eigen platenlabel in Rotterdam. Het rappen is spontaan ontstaan op een familiefeestje, vertelt Jeffrey Rosaria, vader, oom en manager van de Niffo's. "We waren beats aan het luisteren en toen begon een van de jongens te freestylen en zo is het nummer Kijk daar ontstaan. Toen keek ik mijn broer Harvey aan en zei: dit is iets geniaals."

Voorbeeld

Broederliefde, ook uit Rotterdam, is het grote voorbeeld voor de superjonge rappers maar ze willen meer. "Soms krijgen we reacties van 'jullie zijn mini-broederliefde' en dat vinden we leuk om te horen en ze zijn ook wel een voorbeeld van ons, maar we willen het ook zelf doen", zegt de 11-jarige Jahja die nog op de basisschool zit.

De jongens zelf hebben ook dromen: "We zijn wel bekend maar nog lang niet iedereen kent ons", zegt de jongste van de Niffo's.

Het draait niet alleen om de roem vult de 12-jarige Kivano aan: "We doen het niet alleen voor de shine, maar ook omdat we het leuk vinden, dat we gelukkig zijn en iets in ons leven kunnen bereiken."