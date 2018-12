Pizzakoerier overvallen in Rotterdam-Zevenkamp

Een pizzakoerier van Dominos Pizza moest zondagavond rond 20:50 uur onder bedreiging van een mes zijn portemonnee afgeven aan een overvaller in Rotterdam-Zevenkamp. De dader is nog spoorloos.

De overval gebeurde op de Franz Leharstraat, vlakbij metrostation Nieuw Verlaat. De dader vluchtte weg in de richting van de Zevenkampse Ring. Rond 23:20 uur was nog niet bekend of de dader alsnog opgepakt is.

Vorige week nog is er ook een koerier beroofd in de wijk, deze keer een aantal straten verderop op de Zevenkampse Ring. Of die twee berovingen gerelateerd zijn is nog onbekend.