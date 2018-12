Kort geding over strooizout van Rijkswaterstaat

Het strooizout dat Rijkswaterstaat (RWS) op de wegen strooit tegen gladheid werkt niet goed en voldoet niet aan de eisen die de organisatie zelf heeft opgesteld. Dat beweert handelsmaatschappij Eurosalt in Moerdijk na onderzoek van monsters in de voorraad. Het bedrijf sleept RWS deze week zelfs voor de rechter.

Eurosalt spande al eerder twee zaken aan tegen Rijkswaterstaat over de kwaliteit van het zout. Vorig winterseizoen voldeed het zout van een Belgische leverancier ook niet aan de eisen, vond Eurosalt. De korrelverdeling klopte niet. RWS was er ook niet tevreden over en moest het zout laten bewerken om het te kunnen gebruiken.

Dit winterseizoen mocht Eurosalt opnieuw niet aan RWS leveren. Het is volgens het bedrijf niet eerlijk dat Rijkswaterstaat tornt aan zijn eigen kwaliteitsregels en kennelijk alleen naar de prijs kijkt. Volgens Eurosalt kan een foute korrelstructuur ertoe leiden dat het zout niet goed uit de strooier komt en dus niet op een juiste manier op de weg wordt verdeeld.

Rijkswaterstaat wil niet reageren voordat het geding dient bij de rechtbank in Den Haag. Dat is komende woensdag.