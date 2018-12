Deel dit artikel:













Rotterdam trekt tien miljoen uit voor ouderen Foto: Flickr

Rotterdam wil de beste stad worden om oud in te worden. Daarom trekt de gemeente tien miljoen euro uit om de stad aantrekkelijk te maken en te houden voor ouderen. In 2035 is een op de vijf Rotterdammers ouder dan 65.

Wethouder De Langen (CDA): "Ik wil dat oudere Rotterdalmmers zich welkom voelen in onze stad en dat mensen hier prettig oud kunnen worden. Dat betekent iets voor de zorg in de wijken en voor onze woningvoorrraad. Maar het betekent ook dat wij kijken hoe we de kennis en wijsheid van onze ouderen zo goed mogelijk kunnen benutten." De aanpak 'Rotterdam, ouder en wijzer" ontwikkelt de gemeente samen met belangenorganisaties, zorgaanbieders en woningcorporaties. Woensdag tekenen alle partijen de zogeheten 'strategische agenda' daarvoor. Voor de zomer van 2019 moet er dan een concreet plan liggen.