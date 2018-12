Zwaar bewapend politieteam valt appartement in Rotterdam-Prins Alexander binnen

In Rotterdam-Prins Alexander is zondagavond een inval van de politie geweest. Rond 23:00 uur drong een zwaar bewapend team een appartement aan de Duisburghof binnen.

Volgens ooggetuigen is bij de actie een kluis naar beneden gehaald. Daarbij kwam hulp van een hoogwerker van de brandweer.

Of er iemand is opgepakt, is niet bekend. Een woordvoerder van de politie is terughoudend met het verstrekken van informatie, omdat het om "een lopend onderzoek" gaat.