Havenwerker gewond door schuivend koper Foto: ANP / Lex van Lieshout

In de Rotterdamse Waalhaven is maandagochtend een man gewond geraakt door een schuivende stapel koper. Hij was aan het werk in het ruim van een schip.

Een medisch team is afgedaald in het ruim en heeft de man daar gestabiliseerd. Daarna is hij in een laadbak met een hijskraan op de kant gehesen en naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer had flinke verwondingen, maar was wel aanspreekbaar.