Molenlanden krijgt college met Doe Mee!, CDA en VVD

Het nieuwe college van Molenlanden gaan bestaan uit Doe Mee!, CDA en VVD en telt vijf wethouders. De VVD levert een wethouder, de andere partijen twee.

Belangrijke aandachtspunten voor het college zijn duurzaamheid, samenwerking met de inwoners en een open relatie met de gemeenteraad.

'De komende week worden de puntjes op de i gezet", laat de gemeente weten. Zaterdag wordt het akkoord officieel gepresenteerd aan de inwoners en de raad.

Op 1 januari gaan de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard op in de fusiegemeente Molenlanden. In november werden daarom verkiezingen gehouden. Doe Mee! kwam daarbij als grote winnaar uit de bus. Het was voor het eerst dat een niet-christelijke partij de meeste stemmen in de wacht sleepte.