Uitreiking Michelinsterren: hoe staat de regio ervoor?

Krijgt restaurant The Millèn in het Marriott in Rotterdam een Michelinster? Maandagmiddag worden de Michelinsterren uitgereikt. Culinair journalist Arthur Bassant van Heerlijk.nl schat de kansen in van de restaurants in regio Rijnmond.

Een nieuwe ster verwacht Bassant voor The Millèn in het Marriott in Rotterdam. "Dat restaurant is afgelopen jaar opengegaan met de chef van het voormalige sterrenrestaurant Wereldmuseum. Hij kookt zo waanzinnig, dus ik verwacht daar wel een ster."

Twee sterren houden?

Ook voor de restaurants die al een ster hebben is het spannend. "Zo is er veel veranderd bij restaurant Parkheuvel. Zoon Julian had met zijn vader altijd een stevige strijd in het restaurant. Julian is even weggeweest en heeft een wereldreis gemaakt. Nu hij terug is heeft hij een veel dominantere rol gekregen in het restaurant. Hij zet echt zijn stempel erop en ik verwacht dat Michelin dat wel kan waarderen en het restaurant zijn twee sterren behoudt."

Verwacht wordt dat restaurant Joelia in het Hilton Rotterdam van één naar twee sterren gaat. Bassant is daar sceptisch over. "De chefkok van Joelia, Mario de Ridder, heeft afgelopen jaar meerdere zaken geopend. Een tweede ster krijg je niet zomaar, daar moet je wel echt focus voor hebben. Ik verwacht geen tweede ster voor Joelia, maar je weet het maar nooit."

Tot slot zal de chef van het restaurant Amarone aan de Meent in Rotterdam maandag ook met spanning naar de uitreiking kijken. "De oude chef Gert van Amarone heeft het stokje overgedragen aan zijn toenmalige souschef Jan. Dat is wel spannend, want je neemt iets over. Doe je het net zo goed als de oude chef?"

De Michelinsterren worden om 12:00 uur uitgereikt. Op dit moment zijn er zes restaurants met één ster in onze regio en drie restaurants met twee sterren.