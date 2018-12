'Geef nabestaanden Sarah rust'

Advocaat Sébas Diekstra roept het publiek en de media op om de nabestaanden van Sarah Papenheim met rust te laten. "Zij worden veelvuldig benaderd. Deze aandacht doet hen aan de ene kant goed, maar aan de andere kant levert deze aandacht ook een enorme belasting op", laat Diekstra weten.

De advocaat, die optreedt als woordvoerder van de nabestaanden, hoopt dat pers en publiek hen gelegenheid geven "om zich te kunnen richten op de uitvaart aan het einde van het jaar en de verwerking van dit immense verlies."

De Snor

De 21-jarige Sarah Papenheim kwam vorige week woensdag om het leven in Rotterdam-Kralingen. De tweedejaars studente psychologie aan de Erasmus Universiteit werd hevig bloedend gevonden in haar kamer in wooncomplex De Snor aan de Kralingse Kerkweg. Reanimatie mocht niet meer baten.

Korte tijd later werd op het station van Eindhoven een 23-jarige verdachte gearresteerd. Deze Joël S. woonde ook in De Snor en was een bekende van Sarah. Zijn voorlopige hechtenis werd vrijdag met twee weken verlengd.

Sarah Papenheim was afkomstig uit de Amerikaanse staat Minnesota. Twee jaar geleden koos ze voor een studie in Rotterdam om een nieuw leven te beginnen. Het werd pyschologie, omdat ze graag mensen met geestelijke problemen wilde helpen. Haar eigen broer pleegde eerder zelfmoord.

Enige vriend

De Amerikaanse nieuwszender ABC toonde afgelopen weekend een chat tussen Sarah en een vriend in de Verenigde Staten. Daarin schrijft Sarah dat een roommate had gedreigd om drie mensen te vermoorden. "Ik moet naar de politie", tikte ze op 6 december.

De moeder van Sarah had haar dochter geadviseerd om de contacten met Joël te verbreken. Ondanks het feit dat hij snel kwaad werd, wilde Sarah hem niet aan de kant schuiven. "Ik ben zijn enige vriend."

Sarah zou dit jaar de kerstdagen doorbrengen bij haar moeder in Amerika. In plaats daarvan is haar moeder nu in Nederland om zorg te dragen voor het stoffelijk overschot van haar dochter.

Vrienden in Amerika zijn crowdfundingsacties begonnen om voor de repatriëring van Sarah's lichaam. Het streefbedrag daarvoor - 40 duizend dollar - is inmiddels ruimschoots gehaald.