Voorbijganger vindt dode langs sloot in Bleiswijk Foto: MediaTV (Marco Hoope)

Bij een sloot aan de Marijkelaan in Bleiswijk heeft een voorbijganger maandagochtend een stoffelijk overschot gevonden. Het is nog niet bekend of het om een man of een vrouw gaat.

De politie onderzoekt de zaak. Een woordvoerder zegt dat vooralsnog niet wordt uitgegaan van een misdrijf.