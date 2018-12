Michelinster voor The Millèn in Rotterdam: "Bizar dat het binnen 5 maanden is gelukt"

Restaurant The Millèn in het Rotterdamse Mariott-hotel heeft een Michelinster in de wacht gesleept. Chef-kok in het restaurant is Wim Severein, die eerder in het Wereldmuseum kookte.

De uitreiking van de Michelinsterren vond maandagmiddag plaats in Amsterdam. Severein was daar niet bij aanwezig, maar laat zijn winterbanden plaatsen en heeft een paar afspraken gepland: "Ik zou er alleen maar zenuwachtiger van worden, dus ik ben vandaag gewoon in Rotterdam", zei hij maandagochtend tegen RTV Rijnmond.

"Het is toch bizar dat het na 5 maanden al is gelukt?" zegt Severein later die middag, toen hij het goede nieuws had gehoord. Severein wist al een ster te bemachtigen met het restaurant in het Wereldmuseum. Het museum besloot in 2017 het restaurant te sluiten.

Nu is Severein terug, weer met een ster. "Dit bedrijf is van mezelf, dus dat is nog meer waard voor mij."

Al eerder hadden zes restaurants in onze regio een Michelinster weten te bemachtigen, deze mogen ze dit jaar weer houden. Het gaat om de restaurants: Perceel in Capelle aan den IJssel, Gieser-Wildeman in Noordeloos en Amarone, FG Food Labs, Joelia en Fitzgerald in Rotterdam.

De restaurants met twee Michelinsterren in onze regio behouden die ook, dat zijn FG, Fred en Parkheuvel, alledrie in Rotterdam.