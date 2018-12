Hoekse scholieren winnen robotwedstrijd

Het Hoeks Future Lab, bestaande uit acht leerlingen uit groep 8 van twee scholen in Hoek van Holland, heeft de regiofinale van de First Lego League gewonnen. De kinderen maakten de beste robot van alle regionale teams.

Het team van Maxim, Jos, Vienna, Indy, Luuk, Daniel, Nevan en Max behaalde 226 punten, 117 punten meer dan de nummer 2. "Het waren twaalf teams", vertelt Vienna. "We vonden het best wel knap dat we hebben gewonnen, want de andere teams waren ook heel goed."

"Onze robot heet Hubbel, dat is een astronautje en die doet dan net alsof hij de robot bestuurt", vertelt Vienna trots. "Onze robot moest verschillende missies oplossen, zoals een raketje de lucht in slaan en karretjes naar beneden krijgen. Alles had te maken met ruimtevaart."

Benelux finale

De scholieren van de Rijckevorselschool en basisschool De Driemaster mogen nu meedoen aan de Benelux finale in Eindhoven op zaterdag 16 februari.

De wedstrijd daagt jongeren van 9 tot en met 14 jaar uit om de rol van techniek en technologie te onderzoeken in de maatschappij. Onderdeel daarvan is het ontwerpen, programmeren en bouwen van een volledig autonome robot.

Het Hoeks Future lab heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van kosmische straling op de astronaut. Hun oplossing is een beschermend ruimtepak.