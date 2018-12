Duitsland compenseert slachtoffers kindertransporten met 2500 euro

Het monument voor de kindertransporten in Hoek van Holland

Personen die kort voor de Tweede Wereldoorlog als kind vanuit nazi-Duitsland naar Engeland werden geëvacueerd krijgen 2500 euro schadevergoeding. Dat heeft de Claims Conference, die zich inzet voor schadevergoedingen aan joodse slachtoffers, bekendgemaakt. De kinderen staken onder meer via Hoek van Holland het water over.

De Claims Conference noemt de compensatie een symbolische erkenning voor het aangedane leed. Bijna geen van de kinderen zag zijn ouders ooit terug.

Er zouden nog zo'n duizend getransporteerde kinderen in leven zijn, van wie de helft in Engeland woont.

Kristallnacht

De evacuatie van tienduizenden Joodse kinderen begon in november 1938, na de beruchte Kristallnacht. Engeland verklaarde zich na de explosie van geweld tegen Joden bereid om duizenden kinderen uit nazi-Duitsland en omliggende landen op te nemen. Daarover was onderhandeld met onder anderen SS'er Adolf Eichman, een van de hoofdverantwoordelijken voor de massamoord op Joden.

De kinderen reisden per trein. Vanuit Hoek van Holland werden ze op een stoomschip naar Harwich gebracht en opgevangen in gastgezinnen.

Op de Koningin Emmaboulevard in Hoek van Holland is in 2011 een monument ter nagedachtenis aan de kindertransporten onthuld. De beelden van wachtende kinderen met koffers waren een initiatief van kunsternaar Frank Meisier, die zelf aan de holocaust ontsnapte met een kindertransport.